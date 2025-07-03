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В Винницкой области массово отравились клиенты фастфуда после покупки шаурмы

09:11, 3 июля 2025
Сотруднику фастфуда, клиенты которого попали в больницу с пищевым отравлением, сообщили о подозрении.
В Винницкой области массово отравились клиенты фастфуда после покупки шаурмы
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В Калиновке Винницкой области сотруднику местного фастфуда сообщили о подозрении в связи с массовым пищевым отравлением посетителей. По данным полиции, по состоянию на 2 июля в медицинские учреждения обратились 29 человек, из них 10 — дети.

Предварительно правоохранители установили, что все пострадавшие употребляли пищу, приобретенную в указанном заведении общественного питания. В СМИ пишут, что речь идет о шаурме.

Подозреваемому — 31-летнему сотруднику фастфуда — инкриминируют нарушение санитарных правил и норм, повлекшее массовое отравление (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

За содеянное ему грозит наказание: штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан либо пробационный надзор сроком до трех лет, либо ограничение свободы сроком до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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