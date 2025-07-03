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Пострадавшие жители освобожденных территорий смогут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны

09:29, 3 июля 2025
Жители деоккупированных территорий смогут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны.
Пострадавшие жители освобожденных территорий смогут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны
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Правительство упростило получение статуса лица с инвалидностью вследствие войны для жителей освобожденных территорий.

Жители деоккупированных территорий, которые получили ранения во время российской оккупации, смогут получить статус лица с инвалидностью вследствие войны. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины, поддержав инициативу Министерства по делам ветеранов.

Изменения внесены в постановления №917 от 21 ноября 2013 года и №306 от 25 апреля 2018 года. Они упрощают процедуру установления причинной связи между ранением гражданского лица и получением инвалидности.

Как пояснили в Минветеранов, эти изменения касаются гражданского населения, пострадавшего от взрывоопасных предметов. Теперь статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить не только жители территорий, подконтрольных органам государственной власти Украины, население которых пострадало от взрывоопасных предметов в результате вооруженной агрессии РФ, но и те, кто пострадал на временно оккупированных украинских территориях, которые уже освобождены Силами обороны Украины.

Таким образом, люди, которые получили серьезные повреждения здоровья во время российской оккупации, например в Буче или Херсоне, после установления межведомственной комиссией Минветеранов факта повреждения здоровья на таких территориях, смогут обратиться в медицинские комиссии для установления соответствующей причинной связи, что даст им возможность в дальнейшем получить статус лица с инвалидностью вследствие войны и соответствующие социальные гарантии.

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Кабинет Министров Украины война инвалидность

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