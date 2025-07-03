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Ситуация по взрыву на трассе М-06 находится под личным контролем Президента Зеленского

08:53, 3 июля 2025
Ситуация по инциденту на трассе М-06 на Житомирщине находится под личным контролем Владимира Зеленского.
Ситуация по взрыву на трассе М-06 находится под личным контролем Президента Зеленского
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В Житомирской области продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва, произошедшего на автодороге М-06 «Киев—Чоп». Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.

Сразу после инцидента на место прибыли представители областной и местной власти. В зоне разрушений оперативно развернут штаб помощи пострадавшим.

К ликвидации последствий привлечены спасатели, медики, правоохранители, психологи и другие специалисты. Работает спецтехника, инженерные средства, обеспечено питание и доступ к воде для участников спасательных мероприятий.

По словам Микиты, ситуация находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, взрыв прогремел около 18:00 возле с. Березина Глубочицкой громады. По сообщению областной военной администрации есть погибшие и пострадавшие. Глава ОВА Виталий Бунечко уточнил, что было два взрыва.

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Житомир Владимир Зеленский

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