Ситуация по взрыву на трассе М-06 находится под личным контролем Президента Зеленского

Ситуация по инциденту на трассе М-06 на Житомирщине находится под личным контролем Владимира Зеленского.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Житомирской области продолжаются работы по ликвидации последствий взрыва, произошедшего на автодороге М-06 «Киев—Чоп». Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Виктор Микита.

Сразу после инцидента на место прибыли представители областной и местной власти. В зоне разрушений оперативно развернут штаб помощи пострадавшим.

К ликвидации последствий привлечены спасатели, медики, правоохранители, психологи и другие специалисты. Работает спецтехника, инженерные средства, обеспечено питание и доступ к воде для участников спасательных мероприятий.

По словам Микиты, ситуация находится под личным контролем Президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, взрыв прогремел около 18:00 возле с. Березина Глубочицкой громады. По сообщению областной военной администрации есть погибшие и пострадавшие. Глава ОВА Виталий Бунечко уточнил, что было два взрыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.