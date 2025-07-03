Ситуація щодо вибуху на трасі М-06 під особистим контролем Президента Зеленського

Ситуація щодо інциденту на трасі М-06 на Житомирщині перебуває під особистим контролем Володимира Зеленського.

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У Житомирській області тривають роботи з ліквідації наслідків вибуху, що стався на автодорозі М-06 «Київ—Чоп». Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Віктор Микита.

Одразу після інциденту на місце прибули представники обласної та місцевої влади. У зоні руйнувань оперативно розгорнуто штаб допомоги для постраждалих.

До ліквідації наслідків залучені рятувальники, медики, правоохоронці, психологи та інші фахівці. Працює спецтехніка, інженерні засоби, забезпечено харчування та доступ до води для тих, хто бере участь у рятувальних заходах.

За словами Микити, ситуація перебуває під особистим контролем Президента України Володимира Зеленського.

Як повідомлялось, вибух пролунав близько 18:00 поблизу с. Березина Глибочицької громади. За повідомленням обласної військової адміністрації є загиблі та постраждалі. Глава обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко уточнив, що було два вибухи.

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