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Рішення США не означає повне її припинення, – Держдеп пояснив ситуацію з постачанням оборонної допомоги Україні

08:35, 3 липня 2025
У майбутньому планується обговорення нових форматів і варіантів підтримки.
Рішення США не означає повне її припинення, – Держдеп пояснив ситуацію з постачанням оборонної допомоги Україні
Джерело фото: ТСН
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Рішення про певні зміни у постачанні зброї Україні не означає повне припинення військової допомоги. У Держдепартаменті США наголосили, що мають інші варіанти підтримки.

Про це повідомляє речниця Держдепу Теммі Брюс.

За словами Теммі Брюс, рішення щодо призупинення деяких поставок не означає повного припинення військової допомоги Україні. Це, мовляв, лише одна ситуація серед багатьох, і США мають ще багато інших потужних варіантів підтримки.

«Президент також вказав на свої зобов'язання щодо ракет Patriot, що залишаються. Це не – я підкреслю це – це не припинення нами допомоги Україні чи постачання зброї. Це одна подія в одній ситуації, і ми обговоримо, що ще виникне в майбутньому», – повідомила речниця Держдепу.

Брюс підкреслила, що зобов'язання США щодо постачання ракет Patriot залишаються в силі. Вона також зазначила, що у майбутньому планується обговорення нових форматів і варіантів підтримки.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у зверненні 2 липня повідомив, що між Україною і США зараз на робочих рівнях з’ясовуються всі деталі щодо подальшого постачання оборонної підтримки. Він заслухав з цього приводу доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника МЗС Андрія Сибіги.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що, Україна готова закупити додаткові комплекси у США як стратегічний крок для зміцнення національного захисту.

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США зброя Україна війна

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