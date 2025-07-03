Решение США не означает полного прекращения помощи, – Госдеп разъяснил ситуацию с поставками оборонной поддержки Украине

В будущем планируется обсуждение новых форматов и вариантов поддержки.

Источник фото: ТСН

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Решение о некоторых изменениях в поставках оружия Украине не означает полного прекращения военной помощи. В Государственном департаменте США подчеркнули, что у них есть и другие варианты поддержки.

Об этом сообщила представитель Госдепа Темми Брюс.

По словам Темми Брюс, решение о приостановке части поставок не означает полного прекращения военной помощи Украине. Это, по её словам, лишь одна ситуация среди многих, и у США ещё много других мощных вариантов поддержки.

«Президент также указал на свои обязательства по оставшимся ракетам Patriot. Это не — я подчеркну это — это не прекращение нами помощи Украине или поставок оружия. Это один случай в одной ситуации, и мы обсудим, что ещё может возникнуть в будущем», — заявила представитель Госдепа.

Брюс подчеркнула, что обязательства США по поставке ракет Patriot остаются в силе. Она также отметила, что в будущем планируется обсуждение новых форматов и вариантов поддержки.

Напомним, Президент Владимир Зеленский в обращении 2 июля сообщил, что между Украиной и США сейчас на рабочем уровне уточняются все детали относительно дальнейшего предоставления оборонной поддержки. Он заслушал по этому поводу доклады министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что Украина готова закупить дополнительные комплексы в США как стратегический шаг для укрепления национальной обороны.

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