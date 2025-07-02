Єрмак на фоні новин про постачання зброї обговорив із Конгресом закупівлю комплексів ППО у США

Андрій Єрмак обговорив із Конгресом США закупівлю ППО на тлі новин про постачання зброї.

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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом. Основна тема розмови — оборонна підтримка України, зокрема посилення протиповітряної оборони.

Єрмак наголосив, що в умовах постійних масованих ракетних ударів з боку Росії системи ППО — це питання виживання мільйонів українців. За його словами, Україна готова закупити додаткові комплекси у США як стратегічний крок для зміцнення національного захисту.

Окрім цього, сторони обговорили:

результати нещодавнього візиту української делегації до Вашингтона;

підсумки саміту НАТО в Гаазі та зустріч Президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа;

ситуацію на Близькому Сході й зусилля Президента Трампа щодо врегулювання конфлікту з Іраном.

« Мир через силу - принцип, який може і має працювати в питанні протистояння з Росією», — підкреслив Єрмак.

Американська сторона підтвердила: підтримка України у Конгресі США залишається незмінною. Також було досягнуто домовленості про збереження постійного діалогу та тісної координації в питаннях оборони, безпеки та спільних рішень.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у зверненні 2 липня повідомив, що між Україною і США зараз на робочих рівнях з’ясовуються всі деталі щодо подальшого постачання оборонної підтримки. Він заслухав з цього приводу доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника МЗС Андрія Сибіги.

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