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Єрмак на фоні новин про постачання зброї обговорив із Конгресом закупівлю комплексів ППО у США

21:43, 2 липня 2025
Андрій Єрмак обговорив із Конгресом США закупівлю ППО на тлі новин про постачання зброї.
Єрмак на фоні новин про постачання зброї обговорив із Конгресом закупівлю комплексів ППО у США
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Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Головою Комітету у закордонних справах Палати представників Конгресу США Браяном Мастом. Основна тема розмови — оборонна підтримка України, зокрема посилення протиповітряної оборони.

Єрмак наголосив, що в умовах постійних масованих ракетних ударів з боку Росії системи ППО — це питання виживання мільйонів українців. За його словами, Україна готова закупити додаткові комплекси у США як стратегічний крок для зміцнення національного захисту.

Окрім цього, сторони обговорили:

  • результати нещодавнього візиту української делегації до Вашингтона;
  • підсумки саміту НАТО в Гаазі та зустріч Президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа;
  • ситуацію на Близькому Сході й зусилля Президента Трампа щодо врегулювання конфлікту з Іраном.

« Мир через силу - принцип, який може і має працювати в питанні протистояння з Росією», — підкреслив Єрмак.

Американська сторона підтвердила: підтримка України у Конгресі США залишається незмінною. Також було досягнуто домовленості про збереження постійного діалогу та тісної координації в питаннях оборони, безпеки та спільних рішень.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський у зверненні 2 липня повідомив, що між Україною і США зараз на робочих рівнях з’ясовуються всі деталі щодо подальшого постачання оборонної підтримки. Він заслухав з цього приводу доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та очільника МЗС Андрія Сибіги.

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США зброя Україна війна офіс президента Андрій Єрмак

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