Ермак на фоне новостей о поставках оружия обсудил с Конгрессом закупку комплексов ПВО в США

Андрей Ермак обсудил с Конгрессом США закупку ПВО на фоне новостей о поставках оружия.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провёл телефонный разговор с председателем Комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США Брайаном Мастом. Основная тема разговора — оборонная поддержка Украины, в частности усиление противовоздушной обороны.

Ермак подчеркнул, что в условиях постоянных массированных ракетных ударов со стороны России системы ПВО — это вопрос выживания миллионов украинцев. По его словам, Украина готова закупить дополнительные комплексы в США как стратегический шаг по укреплению национальной защиты.

Кроме того, стороны обсудили:

• результаты недавнего визита украинской делегации в Вашингтон;

• итоги саммита НАТО в Гааге и встречу президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа;

• ситуацию на Ближнем Востоке и усилия президента Трампа по урегулированию конфликта с Ираном.

«Мир через силу — принцип, который может и должен работать в вопросе противостояния с Россией», — подчеркнул Ермак.

Американская сторона подтвердила: поддержка Украины в Конгрессе США остаётся неизменной. Также была достигнута договорённость о сохранении постоянного диалога и тесной координации по вопросам обороны, безопасности и совместных решений.

Напоним, что Президент Владимир Зеленский в обращении 2 июля сообщил, что между Украиной и США сейчас на рабочих уровнях выясняются все детали относительно дальнейших поставок оборонной поддержки. Он заслушал по этому поводу доклады министра обороны Рустема Умерова и главы МИД Андрея Сибиги.

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