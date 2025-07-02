Присяжные оправдали рэпера Diddy по статьям о секс-торговле и рэкете, но признали виновным по другим обвинениям

Присяжные вынесли свой вердикт.

Источник фото: Reuters / Lucas Jackson

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В Нью-Йорке завершился почти двухмесячный федеральный судебный процесс над музыкальным магнатом Шоном «Diddy» Комбсом. По решению присяжных его оправдали по самым серьезным обвинениям — в рэкете и секс-торговле, однако признали виновным по другим, в частности в транспортировке с целью проституции. Об этом пишет BBC.

Обвинение утверждало, что Комбс создал преступную организацию, прикрытую его музыкальной империей, которая использовалась для систематической эксплуатации женщин. Прокуроры представили показания более 30 человек, включая его бывшую девушку Кассандру Вентуру, рэпера Kid Cudi, бывших сотрудников и работников гостиниц.

Вентура, выступавшая на восьмом месяце беременности, заявила, что Комбс принуждал ее к участию в «фрик-офф» — сексуальных актах с эскортом, которые он снимал на видео.

Несмотря на оправдание по статьям, связанным с рэкетом, суд присяжных признал Комбса виновным по двум менее серьезным обвинениям, включая транспортировку с целью проституции.

Команда защиты признала факты домашнего насилия, объяснив их воздействием наркотиков и ревностью, но отвергла наличие организованной схемы сексуального насилия.

Коллегия из 12 присяжных обсуждала обвинения против Комбса в течение 13 часов на протяжении трех дней, прежде чем прийти к единогласному решению. В итоге они оправдали рэпера по трем из пяти самых серьезных пунктов обвинения.

Обвинения в секс-торговле и рэкете предусматривают пожизненное заключение, однако по этим статьям Комбс был оправдан.

Шон Комбс — основатель Bad Boy Records, который открыл миру таких звезд, как Notorious B.I.G. и Ашер. Позже он создал бренды одежды, парфюмерии, алкогольных напитков и даже медиакомпанию.

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