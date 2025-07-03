Расходы, которые не являются приоритетными, в случае развертывания альтернативного сценария должны быть сокращены – бюджетная декларация правительства

Помимо сокращения расходов в случае развертывания альтернативного сценария, Кабмин предусмотрел опцию пересмотра действующих налоговых льгот и пропорций распределения отдельных общегосударственных налогов между государственным и местными бюджетами.

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Кабмин в Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, как и анонсировал министр финансов Сергей Марченко, предусмотрел два сценария развития событий: базовый и альтернативный.

Что касается альтернативного сценария, то, как отмечает правительство, «наличие чрезвычайной неопределенности относительно дальнейшей реализации рисков безопасности требует предусмотрения отдельного раздела, который очертит круг вопросов, требующих быстрой реакции украинской власти, международных партнеров Украины и общества в условиях продолжения вооруженной агрессии».

Так, в разделе «бюджетная политика» говорится о необходимости разработки пакета мер, который обеспечит поступления в госбюджет для покрытия дополнительных расходов на сектор безопасности и обороны. Возможными мерами и подходами определены:

направление фискального пространства, предусмотренного на 2026 год в объеме 153 млрд грн (по базовому сценарию). Фискальное пространство будет служить резервом для покрытия непредвиденных расходов;

проведение анализа расходной части с целью определения ее актуальности и приоритетности в условиях действия альтернативного сценария. Расходы, которые являются неактуальными или неприоритетными, при развертывании альтернативного сценария должны быть сокращены , а высвободившийся ресурс может быть направлен на финансирование мероприятий сектора безопасности и обороны;

, а высвободившийся ресурс может быть направлен на финансирование мероприятий сектора безопасности и обороны; увеличение поступлений доходов в госбюджет, в том числе с учетом реализации положений Национальной стратегии доходов. Указанные меры будут включать пересмотр действующих налоговых льгот, пересмотр действующих пропорций распределения отдельных общегосударственных налогов (налогов, которые уплачивают отдельные категории плательщиков) между государственным и местными бюджетами;

дополнительное увеличение дефицита государственного бюджета. Для этого будут проведены консультации с международными партнерами, в частности МВФ.

Также Кабмин определил риски, влияющие на повышение расходов государственного бюджета или недофинансирование приоритетных программ и проектов:

выполнение государством гарантийных обязательств в случае невозможности субъектов хозяйствования выполнить свои обязательства перед кредиторами в объеме, превышающем запланированный;

необходимость осуществления значительных расходов на национальную безопасность и оборону, социальные выплаты;

сокращение или остановка военной помощи США;

компенсация субъектам рынка природного газа, на которых Кабмином возложены специальные обязанности для обеспечения общественно значимых интересов в процессе функционирования рынка природного газа;

компенсация разницы в тарифах, подлежащая урегулированию согласно Закону «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения»;

возможность возникновения расходов на поддержку государственных банков вследствие реализации кредитного и других рисков;

ограниченное финансирование бюджетной программы «Обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства», что приводит к возникновению квазизадолженности по компенсации процентов перед уполномоченными банками по кредитам субъектов предпринимательства, предоставленным в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5—7—9 %»;

возможность возникновения расходов на финансовую поддержку Фонда гарантирования вкладов физических лиц при наличии признаков неустойчивого финансового состояния банковской системы и возникновения обстоятельств, угрожающих стабильности банковской и/или финансовой системы Украины;

в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины рост численности получателей пенсионных выплат, в частности пенсии по инвалидности и по потере кормильца, и увеличение потребности в расходах на их выплату;

принятие судебных решений по вопросам пенсионного обеспечения и рост потребности в расходах на их выполнение;

дефицит финансирования мероприятий по урегулированию споров и юридическому представительству по делам, по искам иностранных субъектов к Украине и по искам Украины к иностранным субъектам, следствием чего является принятие решений против Украины;

потребность в дополнительном финансировании для погашения задолженности в соответствии с решениями зарубежных юрисдикционных органов, принятых против Украины;

неисполнение решений ЕСПЧ по делам против Украины и недостаточное финансирование расходов на оплату услуг юридических советников для обеспечения интересов государства в Европейском суде по правам человека;

принятие нормативно-правовых актов без определения ресурсов для их финансового обеспечения.

Среди рисков, влияющих на уменьшение ресурсной части государственного бюджета:

ослабление или задержка финансовой поддержки Украины со стороны международных партнеров;

недостаточный уровень осуществления мероприятий, определенных Планом Украины, и обусловленное этим уменьшение объемов внешней финансовой поддержки, предоставляемой Европейским Союзом в рамках Ukraine Facility;

низкий спрос на долговые инструменты Правительства;

невозможность реализовать объекты крупной и малой приватизации из-за отсутствия спроса;

недопоступление в государственный бюджет средств финансового резерва для финансирования мероприятий, связанных с прекращением эксплуатации и снятием с эксплуатации ядерных установок.

Как указало правительство, перечень приведенных фискальных рисков не является исчерпывающим и будет зависеть от изменения ситуации на фронте, внешних и внутренних условий экономического развития, возникновения новых вызовов для страны.

Автор: Наталя Мамченко

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