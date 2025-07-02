ОВА: на трассе в Житомирской области произошло два взрыва – есть погибшие, граждан просят закрыть окна

В настоящее время трасса М-06 в районе села Березина перекрыта в обе стороны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На трассе в Житомирской области произошло два взрыва — уже известно о двух погибших и 15 пострадавших. Об этом сообщил глава ОВА Виталий Бунечко.

Местных жителей призывают закрыть окна, минимизировать пребывание на улице, пить больше воды и включить очистители воздуха.

«Сегодня около 18:00 на трассе в направлении Киева, за пределами кольцевой дороги, произошёл взрыв и продолжается пожар. Причины взрыва выясняются. До выяснения всех обстоятельств предоставляем рекомендации для предотвращения возможного негативного влияния атмосферного воздуха на здоровье населения», — указали в ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.