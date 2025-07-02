ОВА: на трасі в Житомирській області сталося два вибухи – є загиблі, громадян просять закрити вікна

Наразі траса М-06 у районі села Березина перекрита в обидва боки.

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На трасі в Житомирській області сталося два вибухи — уже відомо про двох загиблих і 15 постраждалих. Про це повідомив очільник ОВА Віталій Бунечко.

Місцевих закликають зачинити вікна, мінімізувати перебування на вулиці, пити більше води та ввімкнути очищувачі повітря.

«Сьогодні близько 18:00 на трасі в напрямку Києва, за межами кільцевої дороги, стався вибух та триває пожежа. Причини вибуху з’ясовуються. До з’ясування всіх обставин надаємо рекомендації для попередження можливого негативного впливу атмосферного повітря на здоров’я населення», - вказали в ОВА.

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