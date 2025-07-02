Санкції США проти РФ через війну в Україні не скасовано – Офіс Президента

Управління з контролю за іноземними активами США виключило з переліку низку російських суб’єктів, які були під санкціями через сирійську програму, але санкції США через війну в Україні не скасовували.

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США не скасовували санкції, які були накладені на РФ у зв’язку зі збройною агресією проти України. На це вказав радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Так, 30 червня 2025 року Президент США Дональд Трамп скасував частину санкцій проти Сирії через зміну режиму та політичні реформи. Припинено дію надзвичайного стану з 2004 р., скасовано низку указів та послаблено обмеження Caesar Act, CBW Act і Syria Accountability Act. Знято санкції з деяких сирійських інституцій і компаній (зокрема Syrian Arab Airlines, Commercial Bank of Syria, Central Bank of Syria тощо).

«OFAC (Управління з контролю за іноземними активами – прим. ред.) виключив із SDN List низку російських суб’єктів, які були під санкціями через сирійську програму:

Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo Moskovski Aktsionerny Bank Tempbank

Russian Financial Alliance Bank

Hudsotrade Limited

Gagloev, Mikhail Georgievich

Al-Zeydi, Issa

Ilyumzhinov, Kirsan Nikolayevich

Makarov, Aleksey

Щодо інших російських компаній (Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance Llc, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation тощо) проведено коригування позначень у SDN List, але блокуючі санкції США проти них залишаються чинними. Санкції США проти росії через війну в Україні не скасовано», підкреслив Власюк.

Автор: Наталя Мамченко

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