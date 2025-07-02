Санкции США против РФ из-за войны в Украине не отменены – Офис Президента

Управление по контролю за иностранными активами США исключило из перечня ряд российских субъектов, которые находились под санкциями из-за сирийской программы, но санкции США из-за войны в Украине не отменялись.

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США не отменяли санкции, которые были наложены на РФ в связи с вооруженной агрессией против Украины. На это указал советник – уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Так, 30 июня 2025 года Президент США Дональд Трамп отменил часть санкций против Сирии из-за смены режима и политических реформ. Прекращено действие чрезвычайного положения с 2004 г., отменен ряд указов и ослаблены ограничения Caesar Act, CBW Act и Syria Accountability Act. Сняты санкции с некоторых сирийских институтов и компаний (в частности, Syrian Arab Airlines, Commercial Bank of Syria, Central Bank of Syria и т.д.).

«OFAC (Управление по контролю за иностранными активами – прим. ред.) исключил из SDN List ряд российских субъектов, которые находились под санкциями из-за сирийской программы:

Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo Moskovski Aktsionerny Bank Tempbank

Russian Financial Alliance Bank

Hudsotrade Limited

Gagloev, Mikhail Georgievich

Al-Zeydi, Issa

Ilyumzhinov, Kirsan Nikolayevich

Makarov, Aleksey

В отношении других российских компаний (Global Vision Group, STG Logistic, Maritime Assistance Llc, MB Bank, Promsyrioimport, Rosoboroneksport OAO, Russian Financial Corporation и т.д.) проведена корректировка обозначений в SDN List, но блокирующие санкции США против них остаются в силе. Санкции США против России из-за войны в Украине не отменены», — подчеркнул Власюк.

Автор: Наталя Мамченко

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