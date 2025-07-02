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Присяжні виправдали репера Diddy за статтями про секс-торгівлю та рекет, але визнали винним за іншими звинуваченнями

21:28, 2 липня 2025
Присяжні винесли свій вердикт.
Присяжні виправдали репера Diddy за статтями про секс-торгівлю та рекет, але визнали винним за іншими звинуваченнями
Джерело фото: Reuters / Lucas Jackson
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У Нью-Йорку завершився майже двомісячний федеральний судовий процес над музичним магнатом Шоном «Дідді» Комбсом. За рішенням присяжних його виправдали за найсерйознішими звинуваченнями — у рекеті та секс-торгівлі, однак визнали винним за іншими — зокрема у транспортуванні з метою проституції. Про це пише ВВС.

Обвинувальна сторона стверджувала, що Комбс створив злочинну організацію, прикриту його музичною імперією, яка використовувалася для системної експлуатації жінок. Прокурори наводили свідчення понад 30 осіб, зокрема його колишньої дівчини Касандри Вентури, репера Kid Cudi, колишніх співробітників і працівників готелів.

Вентура, яка свідчила на восьмому місяці вагітності, стверджувала, що Комбс примушував її до участі в «фрік-офф» — сексуальних актах із ескортом, які він знімав на відео.

Попри виправдання за статтями, пов'язаними з рекетом, суд присяжних визнав Комбса винним у двох менш серйозних звинуваченнях, зокрема у транспортуванні з метою проституції.

Команда захисту визнала випадки домашнього насильства, але пояснила їх впливом наркотиків та ревнощів, та відкинула існування організованої схеми сексуального насильства.

Колегія з 12 присяжних обговорювала обвинувачення проти Комбза протягом 13 годин протягом трьох днів, щоб дійти одностайного рішення. Зрештою вони виправдали репера за трьома з п'яти найсерйозніших звинувачень, які йому були пред'явлені.

Справи щодо секс-торгівлі та рекету передбачають довічне ув’язнення, однак за цими пунктами Комбса виправдано.

Шон Комбс — засновник Bad Boy Records, який відкрив світу таких зірок як Notorious B.I.G. та Ашер. Пізніше він створив бренди одягу, парфумерії, алкогольних напоїв і навіть медіакомпанію.

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