Постраждалі жителі звільнених територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни

Мешканці деокупованих територій зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мешканці деокупованих територій, які зазнали поранень під час російської окупації, зможуть отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України, підтримавши ініціативу Міністерства у справах ветеранів.

Зміни внесено до постанов №917 від 21 листопада 2013 року та №306 від 25 квітня 2018 року. Вони спрощують процедуру встановлення причинного зв’язку між пораненням цивільної особи та отриманням інвалідності.

Як пояснили в Мінветеранів, ці зміни стосуються цивільного населення, яке зазнало поранень від вибухонебезпечних предметів. Відтепер статус особи з інвалідністю внаслідок війни зможуть отримати не лише мешканці територій, підконтрольних органам державної влади України, населення, яких зазнало поранень від вибухонебезпечних предметів внаслідок збройної агресії рф, а й ті, хто постраждав на тимчасово окупованих українських територіях, які вже звільнені Силами оборони України.

Таким чином, люди, які отримали серйозні ушкодження здоров’я під час російської окупації, наприклад у Бучі чи Херсоні, матимуть право після встановлення міжвідомчою комісією Мінветеранів факту ушкодження здоров’я на таких територіях, можуть звертатися до медичних комісій для встановлення відповідного причинного зв’язку, що дасть їм змогу в подальшому отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни та відповідні соціальні гарантії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.