Партнершу службы такси будут судить за уклонение от уплаты налогов на более чем 29 млн грн

Дело направлено в суд.

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Офис Генерального прокурора совместно с Бюро экономической безопасности Украины завершил досудебное расследование в отношении лиц, которые, по версии следствия, разработали и реализовали схему уклонения от уплаты налогов на более чем 29 млн грн. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

В частности, по версии следствия, подозреваемые по предварительному сговору, используя деятельность на территории Украины международной компании-нерезидента по предоставлению услуг такси, а также банковские счета и реквизиты ФЛП, разработали противоправную схему уклонения от уплаты налогов.

«Установлено, что подозреваемые, используя реквизиты и банковские счета созданного ими физического лица-предпринимателя, для оформления предоставления от его имени информационно-посреднических услуг известной компании сети такси, получили средства на банковские счета в качестве дохода на сумму более 214 млн грн», — указали в ОГП.

Полученный доход не был задекларирован в полном объеме, что привело к неуплате налоговых обязательств по единому налогу третьей группы за период 2019–2022 годов.

Действия фигурантов квалифицированы по ч. 3 ст. 212 и ч.ч. 1, 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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