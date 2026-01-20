  1. В Україні

ВАКС засудив Віктора Януковича до 15 років за незаконне заволодіння угіддями Сухолуччя

13:01, 20 січня 2026
ВАКС ухвалив вирок стосовно Віктора Януковича у справі про заволодіння угіддями Сухолуччя.
ВАКС засудив Віктора Януковича до 15 років за незаконне заволодіння угіддями Сухолуччя
Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок у справі про незаконне заволодіння земельними угіддями Сухолуччя. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Колегія суддів ВАКС 20 січня визнала колишнього Президента України Віктора Януковича винуватим у заволодінні земельною ділянкою лісового фонду площею 17,5 га на території Сухолуцької сільської ради Київської області. Йдеться про землю Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства орієнтовною вартістю понад 22 млн грн.

Суд кваліфікував дії експрезидента за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. Також його позбавлено права протягом трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також інші посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Спільника колишнього глави держави суд визнав винуватим у пособництві заволодінню майном в особливо великих розмірах. Водночас його звільнили від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

У САП нагадали, що злочинна схема була реалізована у 2007 році, коли обвинувачений обіймав посаду Прем’єр-міністра України. Для заволодіння державною землею було ініційовано ухвалення низки рішень, які дозволили вивести ділянку з державної власності.

Для реалізації злочинної схеми спільники колишнього Президента залучали своїх наближених осіб, які звертались до Київської облдержадміністрації із заявами про виділення їм земельних ділянок площею до 1 га, а згодом - про зміну їх цільового призначення, що в подальшому дозволяло безперешкодно передати землю фірмі, підконтрольній колишньому Президенту.

Згодом, у 2009-2011 роках, на цій ділянці було збудовано готельно-ресторанний комплекс, який використовувався експрезидентом для особистих потреб.

Зважаючи на те, що всі обвинувачені перебувають у розшуку, щодо них здійснювалось спеціальне судове провадження (in absentia).

Вирок набере законної сили через 30 днів із моменту проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.

