ВАКС приговорил Виктора Януковича к 15 годам за незаконное завладение угодьями Сухолучья

13:01, 20 января 2026
ВАКС вынес приговор в отношении Виктора Януковича по делу о завладении угодьями Сухолучья.
Высший антикоррупционный суд огласил обвинительный приговор по делу о незаконном завладении земельными угодьями Сухолучья. Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Коллегия судей ВАКС 20 января признала бывшего Президента Украины Виктора Януковича виновным в завладении земельным участком лесного фонда площадью 17,5 га на территории Сухолучского сельского совета Киевской области. Речь идет о земле Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства ориентировочной стоимостью более 22 млн грн.

Суд квалифицировал действия экс-президента по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также он лишен права в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также другие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций.

Соучастника бывшего главы государства суд признал виновным в пособничестве завладению имуществом в особо крупных размерах. В то же время его освободили от отбывания наказания в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.

В САП напомнили, что преступная схема была реализована в 2007 году, когда обвиняемый занимал должность Премьер-министра Украины. Для завладения государственной землей было инициировано принятие ряда решений, которые позволили вывести участок из государственной собственности.

Для реализации преступной схемы соучастники бывшего Президента привлекали своих приближенных лиц, которые обращались в Киевскую областную государственную администрацию с заявлениями о выделении им земельных участков площадью до 1 га, а впоследствии — об изменении их целевого назначения, что в дальнейшем позволяло беспрепятственно передать землю фирме, подконтрольной бывшему Президенту.

Позднее, в 2009–2011 годах, на этом участке был построен гостинично-ресторанный комплекс, который использовался экс-президентом для личных нужд.

Учитывая, что все обвиняемые находятся в розыске, в отношении них осуществлялось специальное судебное производство (in absentia).

Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента оглашения, если он не будет обжалован в апелляционном порядке.

