  1. В Україні

На Одещині судитимуть жінку, викриту на шлюбних аферах з військовими задля їх звільнення зі служби

18:07, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям до 10 тисяч доларів.
На Одещині судитимуть жінку, викриту на шлюбних аферах з військовими задля їх звільнення зі служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці завершили розслідування щодо схеми фіктивних шлюбів, які організувала мешканка регіону. Про це повідомило ДБР.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово укладала фіктивні шлюби з військовослужбовцями. Користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, вони звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після «медового» місяця жінка поверталася в Україну і подавала на розлучення.

Такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям до 10 тисяч доларів.

Одним і з таких «клієнтів» став інспектор прикордонної служби, який вирішив скористатися «успішним кейсом» та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби.

«Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон», - заявили у Бюро.

Наразі подружжя обвинувачується в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби. Обвинувальний акт скерований до суду. Їм загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

шлюб ДБР

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]