На Одещині судитимуть жінку, викриту на шлюбних аферах з військовими задля їх звільнення зі служби

Фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям до 10 тисяч доларів.

На Одещині правоохоронці завершили розслідування щодо схеми фіктивних шлюбів, які організувала мешканка регіону. Про це повідомило ДБР.

Жінка з інвалідністю ІІ групи неодноразово укладала фіктивні шлюби з військовослужбовцями. Користуючись статусом чоловіка особи з інвалідністю, вони звільнялися зі служби та виїжджали за кордон. Після «медового» місяця жінка поверталася в Україну і подавала на розлучення.

Такий фіктивний шлюб коштував військовослужбовцям до 10 тисяч доларів.

Одним і з таких «клієнтів» став інспектор прикордонної служби, який вирішив скористатися «успішним кейсом» та стати третім чоловіком аферистки. Після одруження він оформив догляд за дружиною та звільнився зі служби.

«Молодят затримали працівники ДБР на пункті пропуску під час спроби виїхати за кордон», - заявили у Бюро.

Наразі подружжя обвинувачується в ухиленні та пособництві ухиленню від військової служби. Обвинувальний акт скерований до суду. Їм загрожує покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

