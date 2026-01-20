В Одесской области будут судить женщину, разоблаченную на брачных аферах с военными ради их освобождения от службы

Фиктивный брак обходился военнослужащим до 10 тысяч долларов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители завершили расследование схемы фиктивных браков, организованной жительницей региона. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Женщина с инвалидностью II группы неоднократно заключала фиктивные браки с военнослужащими. Пользуясь статусом мужа лица с инвалидностью, они увольнялись со службы и выезжали за границу. После «медового месяца» женщина возвращалась в Украину и подавала на развод.

Такой фиктивный брак стоил военнослужащим до 10 тысяч долларов.

Одним из таких «клиентов» стал инспектор пограничной службы, который решил воспользоваться «успешным кейсом» и стать третьим мужем аферистки. После регистрации брака он оформил уход за женой и уволился со службы.

«Молодоженов задержали сотрудники ДБР на пункте пропуска во время попытки выезда за границу», — сообщили в Бюро.

В настоящее время супруги обвиняются в уклонении и пособничестве уклонению от военной службы. Обвинительный акт направлен в суд. Им грозит наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.