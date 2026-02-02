Завищили вартість ремонту лижеролерної траси майже на 800 тисяч грн – судитимуть посадовця Голосіївської РДА
У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно начальника управління будівництва Голосіївської РДА. Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Встановлено, що посадовець забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту траси дитячої спортивної школи.
По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх.
За висновками експертизи, вказаними діями столичному бюджету завдано збитків майже на 800 тис гривень.
У жовтні 2025 посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
