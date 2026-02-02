Завищили вартість ремонту лижеролерної траси майже на 800 тисяч грн – судитимуть посадовця Голосіївської РДА

Правоохоронці встановили, що посадовець забезпечив підконтрольному товариству перемогу в тендері на виконання робіт з капітального ремонту траси дитячої спортивної школи.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно начальника управління будівництва Голосіївської РДА. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

По завершенню робіт підрядник вніс до офіційних документів неправдиві відомості щодо вартості виконаних робіт, а начальник управління затвердив їх.

За висновками експертизи, вказаними діями столичному бюджету завдано збитків майже на 800 тис гривень.

У жовтні 2025 посадовцю повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт щодо нього скеровано до суду для розгляду по суті. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

