  1. В Украине

Завысили стоимость ремонта лыжероллерной трассы почти на 800 тысяч грн — будут судить чиновника Голосеевской РГА

14:12, 2 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Правоохранители установили, что должностное лицо обеспечило подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту трассы детской спортивной школы.
Завысили стоимость ремонта лыжероллерной трассы почти на 800 тысяч грн — будут судить чиновника Голосеевской РГА
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Завысили стоимость ремонта лыжероллерной трассы почти на 800 тысяч грн — будут судить чиновника Голосеевской РГА

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Правоохранители установили, что должностное лицо обеспечило подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту трассы детской спортивной школы.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении начальника управления строительства Голосеевской РГА. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Установлено, что должностное лицо обеспечило подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту трассы детской спортивной школы.

По завершении работ подрядчик внес в официальные документы недостоверные сведения о стоимости выполненных работ, а начальник управления утвердил их.

По выводам экспертизы, указанными действиями столичному бюджету причинен ущерб почти на 800 тыс. гривен.

В октябре 2025 года должностному лицу сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт в отношении него направлен в суд для рассмотрения по существу. Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд прокуратура Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Рада рассмотрит изменения правовой помощи потерпевшим от преступлений по мотивам ненависти

В Украине предлагают усилить правовую защиту жертв преступлений на почве ненависти, предоставив им право на бесплатную вторичную юридическую помощь независимо от социального статуса.

Где проходит граница между мобилизацией и правами человека и почему война не отменяет Конституцию

Даже в условиях вооруженного конфликта государство не получает карт-бланш на произвол — об этом прямо говорят Конституция Украины и Европейская конвенция по правам человека.

Реквизиты счетов в судебных приказах станут обязательными — законопроект

Законопроект позволит должникам переводить средства сразу после получения судебного приказа, без ожидания открытия исполнительного производства.

Алименты и пределы производства: суд в Николаевской области не учел перевод должника в новом решении

Суд подчеркнул, что платеж не может быть зачтен вне рамок производств, действовавших на момент его осуществления.

Алименты станут собственностью ребенка – что изменяет новый Гражданский кодекс и какие новации ждут неплательщиков

Проект Гражданского кодекса Украины объединяет семейное право с гражданским и вводит новые системные правила взыскания алиментов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]