Правоохранители установили, что должностное лицо обеспечило подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту трассы детской спортивной школы.

Завысили стоимость ремонта лыжероллерной трассы почти на 800 тысяч грн — будут судить чиновника Голосеевской РГА

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении начальника управления строительства Голосеевской РГА. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Установлено, что должностное лицо обеспечило подконтрольному обществу победу в тендере на выполнение работ по капитальному ремонту трассы детской спортивной школы.

По завершении работ подрядчик внес в официальные документы недостоверные сведения о стоимости выполненных работ, а начальник управления утвердил их.

По выводам экспертизы, указанными действиями столичному бюджету причинен ущерб почти на 800 тыс. гривен.

В октябре 2025 года должностному лицу сообщили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт в отношении него направлен в суд для рассмотрения по существу. Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

