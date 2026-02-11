  1. В Україні

Закриття ФОП у 2026 році: які зобов’язання з ЄСВ залишаються

12:24, 11 лютого 2026
Навіть після припинення діяльності ФОП особа не звільняється автоматично від обов’язків щодо ЄСВ.
Податкова служба у Житомирській області пояснює, чи звільняє закриття ФОП від сплати єдиного соціального внеску.

Повідомляється, що підставою для зняття ФОП з обліку щодо податків, зборів, інших платежів та ЄСВ у контролюючих органах є отримання інформації про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності. Така інформація повинна містити номер і дату внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

Після надходження цих даних ФОП знімається з обліку в податкових органах лише після проведення передбаченої законодавством перевірки, остаточного розрахунку з ЄСВ та закриття інтегрованих карток платника (ІКП).

Згідно з пунктом 3 глави 1 розділу ІІ Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів і ЄСВ, затвердженого наказом Мінфіну від 12.01.2021 № 5, ІКП в інформаційній системі закривається за визначених умов:

  • погашення сум податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску, штрафних санкцій та пені та/або списання сум податкового боргу, штрафних санкцій та пені;
  • повернення платнику помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та/або списання до бюджетів за заявою платника;
  • відсутності розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань, податкового боргу або іншої заборгованості, контроль за справлянням якої покладено на податкові органи, яка може бути розстрочена (відстрочена) згідно з чинним законодавством, не погашених на дату закриття ІКП;
  • повноти відображення в ІКП результатів контрольно-перевірочної роботи.

Якщо у ФОПа є нараховані та/або несплачені суми єдиного внеску або боргу (недоїмки) з єдиного внеску, податковий орган не здійснює подальші процедури щодо зняття платника єдиного внеску з обліку до їх сплати (погашення) або списання такого боргу (недоїмки).

При припиненні підприємницької діяльності ФОП продовжує користуватися правами, виконувати обов’язки та нести відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску, в частині діяльності, яка здійснювалась ним як ФОПом. Строки давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені по єдиному внеску не застосовується. Така особа повинна забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності.

податкова ФОП податки

