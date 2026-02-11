Закрытие ФЛП в 2026 году: какие обязательства по ЕСВ остаются

Даже после прекращения деятельности ФЛП лицо не освобождается автоматически от обязанностей по ЕСВ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговая служба в Житомирской области разъясняет, освобождает ли закрытие ФОП от уплаты единого социального взноса.

Сообщается, что основанием для снятия ФОП с учета по налогам, сборам, другим платежам и ЕСВ в контролирующих органах является получение информации о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности. Такая информация должна содержать номер и дату внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований.

После поступления этих данных ФОП снимается с учета в налоговых органах только после проведения предусмотренной законодательством проверки, окончательного расчета по ЕСВ и закрытия интегрированных карточек плательщика (ИКП).

Согласно пункту 3 главы 1 раздела II Порядка ведения налоговыми органами оперативного учета налогов, сборов, платежей и ЕСВ, утвержденного приказом Минфина от 12.01.2021 № 5, ИКП в информационной системе закрывается при следующих условиях:

погашение сумм налогового долга, недоимки по уплате единого взноса, штрафных санкций и пени и/или списание сумм налогового долга, штрафных санкций и пени;

возврат плательщику ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств и/или их зачисление в бюджеты по заявлению плательщика;

отсутствие рассроченных (отсроченных) денежных обязательств, налогового долга или иной задолженности, контроль за взысканием которой возложен на налоговые органы, которая может быть рассрочена (отсрочена) согласно действующему законодательству, не погашенной на дату закрытия ИКП;

полнота отражения в ИКП результатов контрольно-проверочной работы.

Если у ФОП имеются начисленные и/или неуплаченные суммы единого взноса или задолженность (недоимка) по единому взносу, налоговый орган не осуществляет дальнейшие процедуры по снятию плательщика единого взноса с учета до их уплаты (погашения) или списания такой задолженности (недоимки).

При прекращении предпринимательской деятельности ФОП продолжает пользоваться правами, выполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные для плательщика единого взноса, в части деятельности, осуществлявшейся им как ФОПом. Сроки давности в отношении начисления, применения и взыскания сумм недоимки, штрафов и начисленной пени по единому взносу не применяются. Такое лицо должно обеспечить окончательные расчеты по налогам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.