  1. В Україні

Рада зробила крок до формування національної інноваційної екосистеми

12:23, 11 лютого 2026
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про підтримку та розвиток інноваційної діяльності.
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13715 «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».

Документ визначає, як держава буде регулювати сферу інновацій в Україні — зокрема встановлює правові, економічні та організаційні механізми підтримки. Законопроєкт передбачає різні форми державного стимулювання інновацій та спрямований на розвиток економіки через впровадження нових технологій і рішень.

Законопроєктом передбачається:

- розбудова національної інноваційної екосистеми, створення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності та формування ефективної інноваційної інфраструктури;

- встановлення механізмів державної фінансової підтримки, яка включає інноваційні гранти, інноваційні ваучери, премії та стипендії, а також формування механізму залучення інвестицій до інноваційної діяльності;

- розвиток інноваційного потенціалу держави та повоєнне відновлення країни та економіки, впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції;

- розподілення повноважень між Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади (зокрема, у сферах освіти і науки, реального сектору економіки, цифрових інновацій) та органами місцевого самоврядування щодо координації та реалізації інноваційної політики.

Верховна Рада України законопроект

