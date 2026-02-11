Рада зробила крок до формування національної інноваційної екосистеми
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13715 «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності».
Документ визначає, як держава буде регулювати сферу інновацій в Україні — зокрема встановлює правові, економічні та організаційні механізми підтримки. Законопроєкт передбачає різні форми державного стимулювання інновацій та спрямований на розвиток економіки через впровадження нових технологій і рішень.
Законопроєктом передбачається:
- розбудова національної інноваційної екосистеми, створення сприятливих умов для здійснення інноваційної діяльності та формування ефективної інноваційної інфраструктури;
- встановлення механізмів державної фінансової підтримки, яка включає інноваційні гранти, інноваційні ваучери, премії та стипендії, а також формування механізму залучення інвестицій до інноваційної діяльності;
- розвиток інноваційного потенціалу держави та повоєнне відновлення країни та економіки, впровадження сучасних інноваційних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва та реалізації інноваційної продукції;
- розподілення повноважень між Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади (зокрема, у сферах освіти і науки, реального сектору економіки, цифрових інновацій) та органами місцевого самоврядування щодо координації та реалізації інноваційної політики.
