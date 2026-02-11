  1. В Украине

Рада сделала шаг к формированию национальной инновационной экосистемы

12:23, 11 февраля 2026
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о поддержке и развитии инновационной деятельности.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13715 «О поддержке и развитии инновационной деятельности».

Документ определяет, как государство будет регулировать сферу инноваций в Украине, в частности, устанавливает правовые, экономические и организационные механизмы поддержки. Законопроект предусматривает разные формы государственного стимулирования инноваций и направлен на развитие экономики через внедрение новых технологий и решений.

Законопроектом предусматривается:

- развитие национальной инновационной экосистемы, создание благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности и формирование эффективной инновационной инфраструктуры;

- установление механизмов государственной финансовой поддержки, включающей инновационные гранты, инновационные ваучеры, премии и стипендии, а также формирование механизма привлечения инвестиций в инновационную деятельность;

- развитие инновационного потенциала государства и послевоенное восстановление страны и экономики, внедрение современных инновационных экологически чистых, безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий, производства и реализации инновационной продукции;

- распределение полномочий между Кабинетом Министров Украины, центральными органами исполнительной власти (в частности, в сферах образования и науки, реального сектора экономики, цифровых инноваций) и органами местного самоуправления по координации и реализации инновационной политики.

Верховная Рада Украины законопроект

