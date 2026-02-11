  1. В Україні

У Києві у державних ветзакладах штучно створювали черги, щоб вимагати гроші, – Руслан Кравченко

13:54, 11 лютого 2026
Посадовці штучно створювали черги та затягували оформлення документів для виїзду за кордон із домашніми тваринами, пропонуючи «прискорення» за тисячі гривень.
У Києві правоохоронці викрили схему отримання неправомірної вигоди в окремих ветеринарних установах столиці. За даними слідства, посадовці штучно створювали черги та затягували оформлення документів для виїзду громадян за кордон із домашніми тваринами, після чого пропонували «прискорення» за гроші.

Про це повідомив Генпрокуратур Руслан Кравченко.

Йдеться про процедури чипування, вакцинації та проведення лабораторних досліджень крові. За неофіційне «сприяння» вимагали від 7 000 до 12 000 гривень, тоді як офіційна вартість оформлення документів не перевищує 2 100 гривень.

Слідство встановило, що документи на виїзд тварин у низці випадків видавалися без фактичного проведення обов’язкових процедур — без чипування, вакцинації у визначені строки та без лабораторних досліджень на титр антитіл. Дані про нібито виконані маніпуляції вносилися до офіційних документів заднім числом.

У межах розслідування проведено 26 обшуків у ветеринарних установах Києва. Правоохоронці вилучили понад 2 млн грн, 230 тис. доларів США, 60 тис. євро та 93 тис. російських рублів. Крім готівки, вилучено банківські картки, незаповнені бланки, ветеринарні паспорти, чипи, комп’ютерну техніку, носії інформації та службову документацію.

Наразі встановлено причетність щонайменше 7 державних ветеринарних лікарень, підпорядкованих Об’єднанню ветеринарної медицини у місті Києві, а також однієї лабораторії.

У порядку ст. 208 КПК України затримано завідувачів двох ветеринарних клінік. Слідчі дії тривають, готується повідомлення про підозру учасникам схеми.

ОГП Київ тварини Руслан Кравченко

