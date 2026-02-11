В Киеве в государственных ветучреждениях искусственно создавали очереди, чтобы требовать деньги, — Руслан Кравченко

Должностные лица искусственно создавали очереди и затягивали оформление документов для выезда за границу с домашними животными, предлагая ускорение за тысячи гривен.

В Киеве правоохранители разоблачили схему получения неправомерной выгоды в отдельных ветеринарных учреждениях столицы. По данным следствия, должностные лица искусственно создавали очереди и затягивали оформление документов для выезда граждан за границу с домашними животными, после чего предлагали «ускорение» за деньги.

Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Речь идет о процедурах чипирования, вакцинации и проведении лабораторных исследований крови. За неофициальное «содействие» требовали от 7 000 до 12 000 гривен, тогда как официальная стоимость оформления документов не превышает 2 100 гривен.

Следствие установило, что документы на выезд животных в ряде случаев выдавались без фактического проведения обязательных процедур — без чипирования, вакцинации в установленные сроки и без лабораторных исследований на титр антител. Данные о якобы выполненных манипуляциях вносились в официальные документы задним числом.

В рамках расследования проведено 26 обысков в ветеринарных учреждениях Киева. Правоохранители изъяли более 2 млн грн, 230 тыс. долларов США, 60 тыс. евро и 93 тыс. российских рублей. Помимо наличных, изъяты банковские карты, незаполненные бланки, ветеринарные паспорта, чипы, компьютерная техника, носители информации и служебная документация.

В настоящее время установлена причастность как минимум 7 государственных ветеринарных больниц, подчинённых Объединению ветеринарной медицины в городе Киеве, а также одной лаборатории.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны заведующие двух ветеринарных клиник. Следственные действия продолжаются, готовится сообщение о подозрении участникам схемы.

