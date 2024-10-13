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Певец Джаред Лето заявил, что соскучился по россиянам, а войну в Украине назвал «проблемой», видео

14:38, 13 октября 2024
Джаред Лето во время концерта в Сербии анонсировал выступления в Москве и Санкт-Петербурге, назвав войну россии против Украины «проблемой».
Певец Джаред Лето заявил, что соскучился по россиянам, а войну в Украине назвал «проблемой», видео
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Американский певец и актер Джаред Лето, лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars, на концерте в Сербии назвал войну россии против Украины «этими проблемами» и выразил желание выступить в Санкт-Петербурге и Москве. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Во время концерта 11 октября в столице Сербии Белграде Лето спросил, сколько сербов и россиян находится в зале. Он сказал, что «испытал вокруг много российской энергии» и соскучился по россиянам.

«Я скучаю по вам, ребята, вы знаете это. Я скажу вам, что однажды, когда все эти проблемы закончатся, мы встретимся с вами на вашей родине. Знаете, мы вернемся в Сербию, мы собираемся поехать в Санкт-Петербург, Москву, заехать в Киев. У нас будут вечеринки и тусы со всеми, ладно? Так должно быть», - сказал Лето.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения Джаред Лето поддержал Украину. Он провел в марте 2022 прямой эфир на своей официальной странице в Instagram и пообщался с украинцами, чтобы рассказать миру о том, что происходит в Украине. Музыкант среди прочего ранее выходил на сцену с украинским флагом. 

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