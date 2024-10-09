Практика судов
  1. Видео
  2. / В мире

Торнадо и шторм несет ураган «Милтон» во Флориду – первые видео

20:34, 9 октября 2024
Ураган «Милтон» сопровождается ливнями и торнадо, растет угроза шторма и разрушений.
Торнадо и шторм несет ураган «Милтон» во Флориду – первые видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ураган «Милтон» стремительно приближается к побережью Флориды, уже вызывая сильные ливни и порывы ветра в районах Тампа-Бей и Сарасота. Со среды днем на побережье начали влиять тропические штормовые ветры, сопровождающиеся риском торнадо. Один торнадо уже зафиксировали утром. Об этом сообщает Fox59 и АР.

К вечеру центр шторма подойдет на расстояние менее чем 100 миль от побережья, ожидая еще более сильные порывы ветра и массовые отключения электроэнергии. Ливни и штормовые ветры продлятся до ночи, когда прибрежные округа, такие как Пинеллас, Ламантин и Сарасота, начнут чувствовать ударную силу урагана.

Согласно прогнозам Национального центра наблюдения за ураганами, «Милтон» может выйти на сушу в ночь со среды на четверг, ослабнув до урагана категории 3. Однако даже в этой категории он принесет «разрушительные ветры».

Особенно опасным является штормовой нагон, который может поднять воду до 10-15 футов к югу от глаза урагана. Губернатор Флориды Рон ДеСантис предостерег жителей, особенно тех, кто остался на барьерных островах, что штормовой нагон может быть смертельно опасным.

Флоридские общины еще оправляются от урагана «Хелен», а теперь угроза со стороны «Милтона» может ухудшить ситуацию, превратив обломки от предыдущего урагана в опасные снаряды во время новой стихии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Иностранцев смогут принимать в разведку и на должности офицерского состава в ВСУ – Рада приняла закон

Сотрудником разведывательного органа сможет быть лицо, имеющее гражданство иностранного государства или лицо без гражданства.

Нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключили из состава комитетов

Верховная Рада отозвала нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко, которые находятся в розыске, из состава антикоррупционного и правоохранительного комитетов.

Верховная Рада приняла закон о повышении налогов – военный сбор с зарплат будет 5%

Военный сбор с зарплат вырастет «задним числом» до 5% с 1 октября.

Верховная Рада увеличила штат Государственного бюро расследований на 300 человек

Поправками к закону о наделении специалистов полномочиями экспертов депутаты решили увеличить количество сотрудников ГБР.

Правотворчество выходит на новый уровень: Кабмин протоколом поручил госорганам не выполнять нормы постановления о бронировании, а ТЦК – провести аудит решений о критичности предприятий

ТЦК проведет аудит решений о предоставлении предприятиям статуса критически важных, а госорганы должны воздержаться от новых решений о критичности – Кабмин решил не принимать постановление, а поручить протоколом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області