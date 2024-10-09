Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Торнадо та шторм несе ураган «Мілтон» до Флориди – перші відео

20:34, 9 жовтня 2024
Ураган «Мілтон» супроводжується зливами та торнадо, зростає загроза шторму і руйнувань.
Торнадо та шторм несе ураган «Мілтон» до Флориди – перші відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ураган «Мілтон» стрімко наближається до узбережжя Флориди, вже спричиняючи сильні зливи та пориви вітру в районах Тампа-Бей та Сарасота. З середи вдень на узбережжя почали впливати тропічні штормові вітри, що супроводжуються ризиком торнадо. Один торнадо вже зафіксували вранці. Про це повідомляє Fox59 та АР.

До вечора центр шторму підійде на відстань менш ніж 100 миль від узбережжя, очікуючи ще сильніші пориви вітру та масові відключення електроенергії. Зливи та штормові вітри триватимуть до ночі, коли прибережні округи, такі як Пінеллас, Ламантин і Сарасота, почнуть відчувати ударну силу урагану.

Згідно з прогнозами Національного центру спостереження за ураганами, «Мілтон» може вийти на сушу в ніч з середи на четвер, ослабнувши до урагану категорії 3. Однак навіть у цій категорії він принесе «руйнівні вітри».

Особливо небезпечним є штормовий нагін, який може підняти воду до 10-15 футів на південь від ока урагану. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс застеріг мешканців, особливо тих, хто залишився на бар’єрних островах, що штормовий нагін може бути смертельно небезпечним.

Флоридські громади ще оговтуються від урагану «Хелен», а тепер загроза з боку «Мілтона» може погіршити ситуацію, перетворивши уламки від попереднього урагану на небезпечні снаряди під час нової стихії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про підвищення податків – військовий збір з зарплат буде 5%

Військовий збір з зарплат зросте «заднім числом» до 5% з 1 жовтня.

Верховна Рада збільшила штат Державного бюро розслідувань на 300 осіб

Поправками до закону про наділення спеціалістів повноваженнями експертів депутати вирішили збільшити кількість співробітників ДБР.

Правотворчість виходить на новий рівень: Кабмін протоколом доручив держорганам не виконувати норми постанови про бронювання, а ТЦК – провести аудит рішень про критичність підприємств

ТЦК проведе аудит рішень про надання підприємствам статусу критично важливих, а держоргани мають утриматися від нових рішень про критичність – Кабмін вирішив не приймати постанову, а доручити протоколом.

Тестування в апеляційні суди з цивільної та кримінальної спеціалізації – результати 9 жовтня

Перші проблеми виникли у кандидатів на посади суддів апеляційних судів з кримінальної спеціалізації.

Оприлюднено перелік тестових запитань для конкурсу до Вищого антикорупційного суду

Разом з запитаннями оприлюднено також і правильні відповіді.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області