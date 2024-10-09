Торнадо та шторм несе ураган «Мілтон» до Флориди – перші відео

Ураган «Мілтон» супроводжується зливами та торнадо, зростає загроза шторму і руйнувань.

Ураган «Мілтон» стрімко наближається до узбережжя Флориди, вже спричиняючи сильні зливи та пориви вітру в районах Тампа-Бей та Сарасота. З середи вдень на узбережжя почали впливати тропічні штормові вітри, що супроводжуються ризиком торнадо. Один торнадо вже зафіксували вранці. Про це повідомляє Fox59 та АР.

До вечора центр шторму підійде на відстань менш ніж 100 миль від узбережжя, очікуючи ще сильніші пориви вітру та масові відключення електроенергії. Зливи та штормові вітри триватимуть до ночі, коли прибережні округи, такі як Пінеллас, Ламантин і Сарасота, почнуть відчувати ударну силу урагану.

Згідно з прогнозами Національного центру спостереження за ураганами, «Мілтон» може вийти на сушу в ніч з середи на четвер, ослабнувши до урагану категорії 3. Однак навіть у цій категорії він принесе «руйнівні вітри».

Особливо небезпечним є штормовий нагін, який може підняти воду до 10-15 футів на південь від ока урагану. Губернатор Флориди Рон ДеСантіс застеріг мешканців, особливо тих, хто залишився на бар’єрних островах, що штормовий нагін може бути смертельно небезпечним.

Флоридські громади ще оговтуються від урагану «Хелен», а тепер загроза з боку «Мілтона» може погіршити ситуацію, перетворивши уламки від попереднього урагану на небезпечні снаряди під час нової стихії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.