Давид Арахамия заявил, что фракция «Слуга народа» готова уйти на фронт при одном условии

Давид Арахамия рассказал, когда слуги народа уйдут на фронт.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что представители монобольшинства могут уйти на фронт, но это произойдет после аналогичного шага нардепов от «Европейской солидарности». Так он ответил на комментарий блоггера под постом главы Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, члена партии «Слуга народа» Никиты Потураева в Facebook по поводу облавы ТЦК после концерта «Океана Эльзы» в Киеве.

«…Вам бы не поддерживать что-либо или осуждать, а пойти всей фракцией на фронт, подать пример своим избирателям», - написал блогер Сергей Марченко.

На это отреагировал Арахамия. Глава фракции «СН» написал, что слуги готовы отправиться на фронт, но после того, как так поступят члены «Европейской Солидарности».

«…мы готовы (уйти на фронт, – ред.), сразу же после того, как ваши друзья из «ЕС» это сделают – они вообще не голосовали ни за мобилизацию, ни за налоги, думаю, что и за бюджет не будут. Точно в парламенте нет смысла сидеть – в «ТикТоке» можно и с другого места «работать», – заявил Арахамия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.