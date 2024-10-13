Давид Арахамія заявив, що фракція «Слуга народу» готова піти на фронт за однієї умови

Давид Арахамія розповів, коли «слуги народу» підуть на фронт.

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що представники монобільшості можуть піти на фронт, але це станеться після аналогічного кроку нардепів від «Європейської солідарності». Так він відповів на коментар блогера під постом голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, члена партії «Слуга народу» Микити Потураєв у Facebook щодо облави ТЦК після концерту «Океану Ельзи» в Києві.

«…Вам би не підтримувати щось чи засуджувати, а піти всією фракцією на фронт, подати приклад своїм виборцям», - написав блогер Сергій Марченко.

На це відреагував Арахамія. Голова фракції «СН» написав, що «слуги» готові вирушити на фронт, але після того, як так вчинять члени «Європейської Солідарності».

«…ми готові (піти на фронт, - Ред.), одразу ж після того, як ваші друзі з «ЄС» це зроблять - вони взагалі не голосували ні за мобілізацію, ні за податки, думаю, що і за бюджет не будуть. Точно в парламенті немає сенсу сидіти - в «ТікТоці» можна і з іншого місця «працювати», - заявив Арахамія.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.