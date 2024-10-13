Фахівці Держпраці роз'яснюють, чи можна допускати до роботи працівника, який не пройшов медогляд під час воєнного стану.
Із 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Проте сьогодні відсутні нормативно-правові акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов.
Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII, ст. 169 КЗпП України роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.
Водночас потрібно враховувати безпекову ситуацію у кожному регіоні, а в безпечних областях країни територіальні органи Держпраці продовжують визначати категорії працівників, що підлягають медичним оглядам, узгоджувати Списки працівників та Заключні акти за результатами медоглядів.
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