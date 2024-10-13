Роботодавець несе відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медоглядів і за шкідливі наслідки для здоров’я, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медоглядів.

Фахівці Держпраці роз'яснюють, чи можна допускати до роботи працівника, який не пройшов медогляд під час воєнного стану.

Із 24 лютого 2022 року в Україні діє воєнний стан. Проте сьогодні відсутні нормативно-правові акти або інші розпорядчі документи, на підставі яких роботодавець може перенести строк проведення медичного огляду працівників чи допустити до роботи працівника, який медогляд не пройшов.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII, ст. 169 КЗпП України роботодавець зобов’язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Водночас потрібно враховувати безпекову ситуацію у кожному регіоні, а в безпечних областях країни територіальні органи Держпраці продовжують визначати категорії працівників, що підлягають медичним оглядам, узгоджувати Списки працівників та Заключні акти за результатами медоглядів.

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