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Можно ли допускать к работе работника, не прошедшего медосмотр

20:22, 13 октября 2024
Работодатель несет ответственность за своевременность прохождения работниками обязательных медосмотров и вредных последствий для здоровья, вызванных допуском к работе лиц, не прошедших обязательных медосмотров.
Можно ли допускать к работе работника, не прошедшего медосмотр
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Специалисты Гоструда разъясняют, можно ли допускать к работе работника, не прошедшего медосмотр во время военного положения.

С 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение. Однако сегодня отсутствуют нормативно правовые акты или другие распорядительные документы, на основании которых работодатель может перенести срок проведения медицинского осмотра работников или допустить к работе работника, который медосмотр не прошел.

Согласно ч. 1 ст. 17 Закона Украины "Об охране труда" от 14.10.1992 г. № 2694-XII, ст. 169 КЗоТ Украины работодатель обязан за свои средства обеспечить финансирование и организовать проведение предварительного (при принятии на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями труда или таких, где есть потребность в профессиональном отборе, ежегодном обязательном медицинском осмотре лиц в возрасте до 21 года.

В то же время следует учитывать ситуацию с безопасностью в каждом регионе, а в безопасных областях страны территориальные органы Гоструда продолжают определять категории работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласовывать Списки работников и Заключительные акты по результатам медосмотров.

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