В Житомирской области синагога взята под охрану, как памятник архитектуры местного значения

Памятник находился без должной защиты от повреждения, разрушения или уничтожения.

В Житомирской области взяли под охрану памятник архитектуры местного значения — синагогу в Звягельском районе. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуроры, обратившись с иском в суд, добились заключения охранного договора на еще один памятник архитектуры местного значения.

Здание, построенное в конце XIX – начале XX века, является исключительной культурной ценностью. Еще в 1996 году она взята на государственный учет и охрану как памятник архитектуры местного значения.

Прокуроры установили, что здание является коммунальной собственностью Городницкого территориального общества. К тому же непосредственно используется органом местного самоуправления как административное помещение.

Несмотря на это, до сих пор сельским советом не заключен охранный договор, обязывающий удерживать памятник в надлежащем состоянии. Фактически имея владельца, памятник находился без должной защиты от повреждения, разрушения или уничтожения.

Только после обращения прокурора в суд поселковый совет заключил соответствующий охранный договор.

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