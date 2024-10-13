В Армия+ появятся электронный военный билет и программа лояльности для воинов — Екатерина Черногоренко

В свою очередь, в приложении Резерв+ появится инновационный сервис рекрутинга.

Фото: mil.gov.ua

Следующая версия приложения Армия+ получит функции обучения. В будущем в приложении также появятся электронный военный билет и социальные услуги и бонусы от бизнесов. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время встречи с американской делегацией во главе с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором, передает официальный сайт Минобороны.

«В гражданской жизни мы привыкли к удобным цифровым сервисам. Наша цель – сделать военную службу максимально комфортной и современной, учитывая специфику армии», – подчеркнула Екатерина Черногоренко.

По словам заместителя министра, ключевые нововведения Армия+ будут включать:

обучающий модуль с базовой информацией о военном деле, уже согласованный с Генеральным штабом ВСУ;

цифровой аналог военного билета, который будет иметь такую ​​же юридическую силу, что и бумажный;

систему бонусов, скидок и социальных льгот для военных.

Что касается приложения Резерв+, то в нем появится инновационный сервис рекрутинга. Это позволит военнообязанным пересматривать актуальные вакансии в воинских частях.

«Мы стремимся сделать процесс мобилизации более прозрачным и информативным. Чтобы мотивированные люди, решившие добровольно присоединиться к рядам сил обороны, получили полную картину возможностей службы», — подчеркнула замминистра.

Екатерина Черногоренко выразила убеждение, что инновационные трансформации будут способствовать развитию Минобороны как современной организации мирового уровня, способной быстро адаптироваться к будущим вызовам и эффективно внедрять передовые технологии.

Американская делегация отметила значительный прогресс Министерства обороны за последний год в сфере инноваций, в частности, основание Коалиции дронов и внедрение важных законодательных инициатив. А также представила свои предложения по реформированию оборонного сектора в Украине.

По итогам встречи стороны договорились продолжить сотрудничество в сфере инноваций и цифровой трансформации оборонного сектора.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», цифровая команда Министерства обороны так и не смогла реализовать автоматический обмен данными между ТЦК и реестрами, в которых содержатся данные по установлению лицу инвалидности. Как следует из решения суда, если мужчине установлена ​​инвалидность, ему придется самостоятельно ехать в ТЦК и сообщать об этом. Если он не сделает это в течение 7 дней после установления МСЭК группы инвалидности, получит штраф от ТЦК - от 17 тысяч грн.

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