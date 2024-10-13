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В Армія+ зʼявляться електронний військовий квиток та програма лояльності для воїнів — Катерина Черногоренко

17:21, 13 жовтня 2024
У свою чергу у застосунку Резерв+ з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу.
В Армія+ зʼявляться електронний військовий квиток та програма лояльності для воїнів — Катерина Черногоренко
Фото: mil.gov.ua
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Наступна версія застосунку Армія+ отримає функції навчання. А в майбутньому у застосунку також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, передає офіційний сайт Міноборони.

«У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета — зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії», — наголосила Катерина Черногоренко.

За словами заступниці міністра, ключові нововведення Армія+ включатимуть:

навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;

цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;

систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Щодо застосунку Резерв+, то у ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

«Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби»,  — підкреслила заступниця міністра.

Катерина Черногоренко висловила переконання, що інноваційні трансформації сприятимуть розвитку Міноборони як сучасної організації світового рівня, яка здатна швидко адаптуватися до майбутніх викликів та ефективно впроваджувати передові технології.

Американська делегація відзначила значний прогрес Міністерства оборони за останній рік у сфері інновацій, зокрема заснування Коаліції дронів та впровадження важливих законодавчих ініціатив. А також презентувала свої пропозиції щодо реформування оборонного сектору в Україні.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжити тісну співпрацю у сфері інновацій та цифрової трансформації оборонного сектору.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», цифрова команда Міністерства оборони так і не змогла втілити автоматичний обмін даними між ТЦК та реєстрами, в яких містяться дані стосовно встановлення особі інвалідності. Як випливає з рішення суду, якщо чоловіку встановлено інвалідність, йому доведеться самостійно їхати до ТЦК і повідомляти про це. Якщо він не зробить це протягом 7 днів після встановлення МСЕК групи інвалідності, то отримає штраф від ТЦК - від 17 тисяч грн.

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армія Міноборони Резерв+

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