На Житомирщині синагогу взято під охорону, як пам’ятку архітектури місцевого значення

Пам’ятка перебувала без належного захисту від пошкодження, руйнування або знищення.

Фото: прокуратура

На Житомирщині взяли під охорону пам’ятку архітектури місцевого значення — синагогу, що у Звягельському районі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Прокурори, звернувшись з позовом до суду, домоглися укладення охоронного договору на ще одну пам’ятку архітектури місцевого значення.

Будівля, споруджена в кінці XIX - на початку XX століття, є винятковою культурною цінністю. Ще у 1996 році її взято на державний облік та охорону як пам’ятку архітектури місцевого значення.

Прокурори встановили, що будівля є комунальною власністю Городницької територіальної громади. До того ж, безпосередньо використовується органом місцевого самоврядування як адміністративне приміщення.

Попри це, дотепер сільською радою не укладено охоронний договір, що зобов’язував би утримувати пам’ятку у належному стані. Фактично маючи власника, пам’ятка перебувала без належного захисту від пошкодження, руйнування або знищення.

Лише після звернення прокурора до суду селищна рада уклала відповідний охоронний договір.

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