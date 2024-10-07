В Верховной Раде и в ВККС назвали Общественный совет добропорядочности главной угрозой для конкурса в апелляционные суды

И в парламенте, и в Комиссии сомневаются, что Совет добропорядочности способен эффективно выполнять свои полномочия.

Источник фото: ВККС

В Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики и в Высшей квалификационной комиссии судей назвали Общественный совет добропорядочности главной угрозой для конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Как сообщил 3 октября, во время выездного заседания Комитета ВРУ по вопросам правовой политики, заместитель председателя ВККС Алексей Омельян, на сроки и качество конкурса на должности судей апелляционных судов могут повлиять функциональные проблемы ОСД.

«В октябре состоится тестирование кандидатов на должности судей на знание норм права. Затем пройдет тестирование на когнитивные способности. До конца декабря мы проведем этап выполнения практического задания. Далее – специальная проверка кандидатов и собеседования с участием Общественного совета добропорядочности. На вопрос эффективности ОСД необходимо обратить внимание. Необходимо, чтобы ОСД осуществлял проверку хотя бы 80 кандидатов в месяц», - рассказал Алексей Омельян.

Заместитель председателя ВККС добавил, что в случае, если ОСД окажется неспособным проверять хотя бы по 80 претендентов на должности судей в месяц, то в таком случае ВККС ожидает пессимистический сценарий конкурса. Согласно такому сценарию, конкурс в апелляционные суды может продлиться до конца 2025 года.

В свою очередь, председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов отметил, что понятно, что именно Общественный совет добропорядочности является проблемным элементом конкурса в апелляционные суды.

«Это ни для кого не секрет, что ОСД является «узким горлышком» конкурса», - сообщил Денис Маслов.

Отметим, что еще в мае 2024 года в ВККС сообщали, что ОСД может проверять максимально 100 судей или кандидатов на должности судей в месяц.

Автор: Вячеслав Хрипун

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