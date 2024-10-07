У Верховній Раді та ВККС назвали Громадську раду доброчесності головною загрозою для конкурсу в апеляційні суди

І в парламенті, і в Комісії сумніваються, що Рада доброчесності здатна ефективно виконувати свої повноваження.

Джерело фото: ВККС

У Комітеті Верховної Ради з питань правової політики та у Вищій кваліфікаційній комісії суддів назвали Громадську раду доброчесності головною загрозою для конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Як повідомив 3 жовтня під час виїзного засідання Комітету ВРУ з питань правової політики заступник голови ВККС Олексій Омельян, на строки та якість конкурсу на посади суддів апеляційних судів можуть вплинути функціональні проблеми ГРД.

«У жовтні відбудеться тестування кандидатів на посади суддів на знання норм права. Потім відбудеться тестування на когнітивні здібності. До кінця грудня ми проведемо етап виконання практичного завдання. Далі – спеціальна перевірка кандидатів та співбесіди за участю Громадської ради доброчесності. На питання спроможності ГРД необхідно звернути увагу. Необхідно, щоб ГРД здійснювала перевірку хоча б 80 кандидатів на місяць», - розповів присутнім Олексій Омельян.

Заступник голови ВККС додав, що у разі, якщо ГРД виявиться нездатною перевіряти хоча б по 80 претендентів на посади суддів на місяць, то у такому разі ВККС очікує на песимістичний сценарій конкурсу. Згідно до такого сценарію, конкурс в апеляційні суди може тривати до кінця 2025 року.

У свою чергу, голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов зазначив, що наразі зрозуміло, що саме Громадська рада доброчесності є проблемним елементом конкурсу в апеляційні суди.

«Це ні для кого не таємниця, що ГРД є «узким горлышком» конкурсу», - повідомив Денис Маслов.

Зазначимо, що ще у травні 2024 року у ВККС повідомляли, що ГРД може здійснювати перевірку максимально 100 суддів або кандидатів на посади суддів на місяць.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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