В Telegram назвали причину масштабних збоїв

Користувачі Telegram стикнулися з проблемами через навантаження.

Джерело фото: vsn.ua

Месенджер Telegram зафіксував безпрецедентне навантаження через останні події на Близькому Сході, що призвело до масштабних збоїв у роботі сервісу. Про це повідомила пресслужба Telegram.

«У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень», — зазначили представники компанії.

У результаті, деякі користувачі протягом останніх кількох днів стикалися з тимчасовими проблемами зі з'єднанням та труднощами в доступі до медіа.

«Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності», — додали у пресслужбі месенджера.

Нагадаємо, 3 жовтня у роботі Telegram стався масштабний збій.

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