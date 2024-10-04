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В Telegram назвали причину масштабних збоїв

21:24, 4 жовтня 2024
Користувачі Telegram стикнулися з проблемами через навантаження.
В Telegram назвали причину масштабних збоїв
Джерело фото: vsn.ua
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Месенджер Telegram зафіксував безпрецедентне навантаження через останні події на Близькому Сході, що призвело до масштабних збоїв у роботі сервісу. Про це повідомила пресслужба Telegram.

«У зв'язку з останніми подіями на Близькому Сході, зокрема в Ізраїлі, Лівані та Ірані, Telegram зазнав безпрецедентних навантажень», — зазначили представники компанії.

У результаті, деякі користувачі протягом останніх кількох днів стикалися з тимчасовими проблемами зі з'єднанням та труднощами в доступі до медіа.

«Завдяки зусиллям нашої технічної команди Telegram залишався доступним у більшості країн, і наразі всі проблеми повністю вирішені. Перепрошуємо за тимчасові незручності», — додали у пресслужбі месенджера.

Нагадаємо, 3 жовтня у роботі Telegram стався масштабний збій.

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