В Telegram назвали причину масштабных сбоев

Пользователи Telegram столкнулись с проблемами из-за нагрузки.

Источник фото: vsn.ua

Мессенджер Telegram зафиксировал беспрецедентную нагрузку из-за последних событий на Ближнем Востоке, что привело к масштабным сбоям в работе сервиса. Об этом сообщила пресс-служба Telegram.

«В связи с последними событиями на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, Ливане и Иране, Telegram испытал беспрецедентные нагрузки», - отметили представители компании.

В результате, некоторые пользователи в течение последних нескольких дней сталкивались с временными проблемами с соединением и трудностями в доступе к медиа.

«Благодаря усилиям нашей технической команды Telegram оставался доступным в большинстве стран, и сейчас все проблемы полностью решены. Приносим извинения за временные неудобства», - добавили в пресс-службе мессенджера.

Напомним, 3 октября в работе Telegram произошел масштабный сбой.

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