У роботі Telegram стався масштабний збій

Користувачі масово скаржаться на повільне завантаження та надсилання повідомлень.

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3 жовтня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми у роботі сервісу.

Як повідомляє Downdetector, користувачі почали повідомляти про проблеми близько 14:00.

Найбільше проблем виникає із завантаженням файлів (53%), отриманням повідомлень (19%) та самим додатком (28%).

Користувачі стикаються із проблемами як на мобільній версії, так і на ПК.

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