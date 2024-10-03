У роботі Telegram стався масштабний збій

3 жовтня у роботі месенджера Telegram стався масштабний збій. Користувачі скаржаться на проблеми у роботі сервісу.
Як повідомляє Downdetector, користувачі почали повідомляти про проблеми близько 14:00.
Найбільше проблем виникає із завантаженням файлів (53%), отриманням повідомлень (19%) та самим додатком (28%).
Користувачі стикаються із проблемами як на мобільній версії, так і на ПК.
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