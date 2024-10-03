В работе Telegram произошел масштабный сбой

3 октября в работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы работы сервиса.
Как сообщает Downdetector, пользователи начали сообщать о проблемах около 14:00.
Больше всего проблем возникает с загрузкой файлов (53%), получением сообщений (19%) и самим приложением (28%).
Пользователи сталкиваются с проблемами как на мобильной версии, так и на ПК.
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