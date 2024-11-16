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Майк Тайсон против Джейка Пола — легендарный боксер уступил 27-летнему блогеру, видео

09:12, 16 ноября 2024
Бой завершился единогласным решением судей в пользу Джейка Пола.
Майк Тайсон против Джейка Пола — легендарный боксер уступил 27-летнему блогеру, видео
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе 58-летний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) уступил 27-летнему блоггеру Джейку Полу (11-1, 7 КО) в боксерском поединке, состоявшемся в ночь на 16 ноября

Бой, который прошел на стадионе AT&T в американском Арлингтоне, завершился единогласным решением судей в пользу Пола (80:72, 79:73, 79:73).

Майк забрал первые два раунда, но проиграл за очками все последующие. Таким образом молодость возобладала над опытом.

Между боксерами разница в возрасте составляет более 30 лет. Также звезд различает и заметная разница в габаритах (рост Тайсон 178 см, размах рук – 180 см, рост Джейка 185 см, размах рук – 193 см).

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