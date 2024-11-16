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Дональд Трамп определился, кто возглавит МВД и новый Нацсовет США по энергетике

08:54, 16 ноября 2024
Дуг Бергам станет главой МВД и главой созданного «Национального энергетического совета».
Дональд Трамп определился, кто возглавит МВД и новый Нацсовет США по энергетике
Фото: AFP
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам займет сразу две должности в его команде, пишет CNN.

Трамп официально выдвинул Бергама своим кандидатом на должность главы Министерства внутренних дел, а также назначил его председателем недавно сформированного «Национального энергетического совета».

Губернатор Северной Дакоты Дуг Бергам заявил, что он благодарен Дональду Трампу за то, что тот избрал его на должность главы МВД и председателя недавно сформированного «Национального энергетического совета».

«Я глубоко благодарен президенту Дональду Трампу за эту потрясающую возможность послужить американскому народу и добиться энергетического господства», - написал он в соцсети X.

По словам Трампа, созданный совет будет состоять из представителей всех департаментов и агентств, участвующих в выдаче разрешений, производстве, генерации, распределении, регулировании и транспортировке всех форм американской энергии. Этот совет будет следить за тем, как США становятся доминантом энергетики, сокращая «бюрократические проволочки», увеличивая инвестиции частного сектора во всех отраслях экономики, и опираясь на инновации, а не на давно существующие, но совсем ненужные правила.

Что известно о Дуге Бергаме

Дуглас Бергам – предприниматель, филантроп и губернатор штата Северная Дакота с 15 декабря 2016 года.

Он был президентом компании Great Plains Software, специализировавшейся на производстве бухгалтерского программного обеспечения. Возглавлял совет директоров компании SuccessFactors, а затем занял аналогичную должность в компании Atlassian.

По оценкам СМИ, состояние Бергама составляет не менее 100 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Трамп выбирает Джея Клейтона главным федеральным прокурором на Манхэттене.

Кроме того, Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего на должность министра здравоохранения США.

Еще сообщалось, что Трамп назначит главой Пентагона ветерана и лицо Fox News Пита Хегсета.

Добавим, избранный президент США Дональд Трамп назначит пресс-секретарем Белого дома 27-летнюю Кэролайн Ливитт.

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США Дональд Трамп

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