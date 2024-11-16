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Дональд Трамп визначився, хто очолить МВС і нову Нацраду США з енергетики

08:54, 16 листопада 2024
Дуг Бергам стане головою МВС та головою новоствореної «Національної енергетичної ради».
Дональд Трамп визначився, хто очолить МВС і нову Нацраду США з енергетики
Фото: AFP
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Новообраний президент США Дональд Трамп оголосив, що губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам обійме одразу дві посади у його команді, пише CNN.

Трамп офіційно висунув Бергама своїм кандидатом на посаду голови Міністерства внутрішніх справ, а також призначив його головою нещодавно сформованої «Національної енергетичної ради».

Губернатор Північної Дакоти Дуг Бергам заявив, що він вдячний Дональду Трампу за те, що той обрав його на посаду голови МВС та голови нещодавно сформованої «Національної енергетичної ради».

«Я глибоко вдячний президенту Дональду Трампу за цю приголомшливу можливість послужити американському народу і досягти енергетичного панування», - написав він у соцмережі X.

За словами Трампа, новостворена рада складатиметься з представників усіх департаментів та агентств, які беруть участь у видачі дозволів, виробництві, генерації, розподілі, регулюванні та транспортуванні всіх форм американської енергії. Ця рада стежитиме за тим, як США стають домінантом енергетики, скорочуючи «бюрократичну тяганину», збільшуючи інвестиції приватного сектора у всіх галузях економіки, і спираючись на інновації, а не на давно існуючі, але зовсім непотрібні правила.

Що відомо про Дуга Бергама

Дуглас Бергам – підприємець, філантроп та губернатор штату Північна Дакота з 15 грудня 2016 року.

Він Був президентом компанії Great Plains Software, яка спеціалізувалася на виробництві бухгалтерського програмного забезпечення. Очолював раду директорів компанії SuccessFactors, а потім обійняв аналогічну посаду в компанії Atlassian.

За оцінками ЗМІ, статки Бергама становлять не менше 100 мільйонів доларів.

Раніше ми писали, що Трамп обирає Джея Клейтона головним федеральним прокурором на Мангеттені.

Крім того, Трамп висунув Роберта Кеннеді-молодшого на посаду міністра охорони здоров’я США.

Ще ми писали, що Трамп призначить очільником Пентагону ветерана та обличчя Fox News Піта Хегсета.

Додамо, обраний президент США Дональд Трамп призначить речником Білого дому 27-річну Керолайн Лівітт.

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США Дональд Трамп

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