Владимир Зеленский предлагает изменить перечень стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения

Президент Владимир Зеленский внес законопроект об изменениях в перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 0294 о внесении изменений в статью 1 Закона «О ратификации Многосторонней конвенции о выполнении мер, касающихся соглашений о налогообложении, с целью противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения».

Соответственно предлагается исключить позиции по распространению Конвенции на соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении таких стран, как Беларусь, Куба, Сирия, РФ. Также исключается предыдущее соглашение, заключенное с Малайзией.

Куба исключена из перечня, поскольку кубинская сторона до сих пор не завершила соответствующие внутригосударственные процедуры для вступления в силу настоящей Конвенции.

Вместе с тем, вносятся изменения в связи со вступлением в силу соглашений между Украиной и Катаром об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений. Также вступили в силу соответствующие соглашения с Австрией, Данией, Нидерландами, Великобританией, Швейцарией, Сингапуром, ОАЭ, новое соглашение с Малайзией.

Ниже приводим сравнительную таблицу.

Автор: Наталя Мамченко

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